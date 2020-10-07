В Ханты-Мансийске вандалы разбили стёкла остановок Фото: pixabay.com

За 9 месяцев 2020 года, вандалы в Ханты-Мансийске разбили стёкла в 13 остановочных павильонах, причинив ущерб городу на сумму больше 1 миллиона рублей. Стёкла разбиты на 3 остановках по Энгельса, по 2 остановки – по Гагарина, Калинина, Чехова, Мира, и по 1 на Комсомольской и Строителей. На всех остановках были установлены стеклопакеты из травмобезопасного материала. Но из-за вандалов разбитое стекло приходится заменять на металлическую сетку.

Часто виновниками выступают группы подростков, которые специально портят имущество, находящееся на улице, в городских зданиях, в общественном транспорте.

Всего в городе 107 остановочных павильонов, ещё ведутся работы по установке 4 тёплых остановок.

Управление муниципального контроля Администрации города призывает жителей сообщать в полицию по телефонам 02, 112 если вы стали свидетелем хулиганства и порчи городского имущества.

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