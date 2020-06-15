15 Июнь 2020 2020-06-15T13:57:13+03:00

Вандалы стали чаще повреждать комплексы фотовидеофиксации на югорских дорогах. Фото ГИБДД по ХМАО.

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В ХМАО участились факты повреждений вандалозащищенных боксов для установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Например, в июне месяце на автодороге «Югра» злоумышленник разбил стекла боксов и похитил два муляжа видеокамер. По данному фату возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

- К сожалению, недобропорядочные граждане нередко повреждают конструкции: закрашивают и разбивают стекла, поджигают, повреждают замки, наносят различные надписи на корпуса и т.д., что по факту является совершением актов вандализма, - поясняют в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, сейчас для повышения эффективности работы по фиксации нарушений ПДД на югорских дорогах установлено 140 вандалозащищенных боксов, в которых размещаются комплексы фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU