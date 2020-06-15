Вандалы стали чаще повреждать комплексы фотовидеофиксации на югорских дорогах
В ХМАО участились факты повреждений вандалозащищенных боксов для установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Например, в июне месяце на автодороге «Югра» злоумышленник разбил стекла боксов и похитил два муляжа видеокамер. По данному фату возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
- К сожалению, недобропорядочные граждане нередко повреждают конструкции: закрашивают и разбивают стекла, поджигают, повреждают замки, наносят различные надписи на корпуса и т.д., что по факту является совершением актов вандализма, - поясняют в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Напомним, сейчас для повышения эффективности работы по фиксации нарушений ПДД на югорских дорогах установлено 140 вандалозащищенных боксов, в которых размещаются комплексы фотовидеофиксации.
ИСТОЧНИК KP.RU