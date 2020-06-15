2020-06-15T13:57:13+03:00
Общество

Вандалы стали чаще повреждать комплексы фотовидеофиксации на югорских дорогах

Нарушителей ждут уголовные дела
Руслан Савинов
Поделиться:
Вандалы стали чаще повреждать комплексы фотовидеофиксации на югорских дорогах. Фото ГИБДД по ХМАО.Вандалы стали чаще повреждать комплексы фотовидеофиксации на югорских дорогах. Фото ГИБДД по ХМАО.
Изменить размер текста:

В ХМАО участились факты повреждений вандалозащищенных боксов для установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Например, в июне месяце на автодороге «Югра» злоумышленник разбил стекла боксов и похитил два муляжа видеокамер. По данному фату возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

- К сожалению, недобропорядочные граждане нередко повреждают конструкции: закрашивают и разбивают стекла, поджигают, повреждают замки, наносят различные надписи на корпуса и т.д., что по факту является совершением актов вандализма, - поясняют в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, сейчас для повышения эффективности работы по фиксации нарушений ПДД на югорских дорогах установлено 140 вандалозащищенных боксов, в которых размещаются комплексы фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 517 летних лагерях Югры отдохнут 41 тысяча детей
Медики Югры: система здравоохранения работает сейчас на максимальных оборотах
Пенсионеры Ханты-Мансийска посостязались в интернет-серфинге
Предпринимателя в Сургутском районе подозревают в сокрытии налогов
Вандалы стали чаще повреждать комплексы фотовидеофиксации на югорских дорогах
Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году
В Югре упрощается порядок предоставления поддержки индустриальным паркам
Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей
В Нижневартовске появится граффити, посвященное медработникам
Югорчанин украл тюбик зубной пасты и две зубные щетки: возбуждено уголовно дело
Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом
Ссора переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолета
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года составило 4753 человек
Сквер Матери появится в Нижневартовске
Молодой сургутянин обокрал любимую
Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района
Полиция Сургута задержала женщину с поддельным дипломом об образовании
В Югре за незаконный вылов рыбы осудили 12 браконьеров
«КИА» перевернулась на автодороге «Урай – Советский»
Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров
Мотоциклист врезался в ограждение на автодороге «Нягань – Приобье»
Погода в Югре 15 июня: местами небольшой дождь