Жителя Лангепаса посадили на 10 лет за продажу наркотиков Фото: pixabay.com

В ноябре 2019 года правоохранительные органы задержали жителя г. Лангепаса, который с неизвестным соучастником продавал наркотики в Лангепасе и Сургутском районе. Преступники размещали наркотики в тайниках и сообщали через интернет покупателям, где они находятся.

Сургутский районный суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Мы сообщали о нескольких случаях задержания наркоторговцев в Лангепасе и Сургутском районе. Так, в кармане спортивной куртки лангепасца обнаружили семь полимерных свертков с порошкообразным веществом, а в багажнике автомобиля полицейские нашли еще 49 свертков.

В Сургутском районе задержали целую банду наркоторговцев, сбыт преступники осуществляли через интернет, исключая любой контакт с покупателями. Кроме того, в Сургуте при личном досмотре девушки, у неё нашли пакетик светлого цвета с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения «Соль» массой более одного грамма.