Банде наркоторговцев из Сургутского района утвердили обвинительное заключение
Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей городского поселения Белый Яр. Они обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.5 ст.2281 УК РФ «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей».
Обвиняемые под руководством неизвестного лица занимались незаконной продажей наркотиков жителям Сургутского района.
Сбыт преступники осуществляли через интернет, исключая любой контакт с покупателями. Наркотики они помещали в специально оборудованные «тайники – закладки».
Деятельность злоумышленников прекратилась в феврале 2020 года, когда их задержала полиция. Сотрудники изъяли более 6 кг запрещённых веществ синтетического и растительного происхождения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU