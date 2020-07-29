2020-07-29T13:03:46+03:00
Происшествия

Банде наркоторговцев из Сургутского района утвердили обвинительное заключение

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы
Вера Зенина
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Банде наркоторговцев из Сургутского района утвердили обвинительное заключениеБанде наркоторговцев из Сургутского района утвердили обвинительное заключениеФото: pixabay.com
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Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей городского поселения Белый Яр. Они обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.5 ст.2281 УК РФ «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей».

Обвиняемые под руководством неизвестного лица занимались незаконной продажей наркотиков жителям Сургутского района.

Сбыт преступники осуществляли через интернет, исключая любой контакт с покупателями. Наркотики они помещали в специально оборудованные «тайники – закладки».

Деятельность злоумышленников прекратилась в феврале 2020 года, когда их задержала полиция. Сотрудники изъяли более 6 кг запрещённых веществ синтетического и растительного происхождения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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