2020-07-23T15:11:59+03:00
Происшествия

Житель Нефтеюганска покупал наркотики в интернете

Злоумышленнику грозит до трёх лет лишения свободы
Вера Зенина
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Житель Нефтеюганска покупал наркотики в интернетеЖитель Нефтеюганска покупал наркотики в интернетеФото: pixabay.com
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Полиция Нефтеюганска задержала 33-летнего местного жителя. В момент досмотра у него обнаружили свёрток с веществом коричневого цвета, а также чек о внесении денег на один из счетов электронной платежной системы.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком массой 2,04 грамма.

Подозреваемый признался, что запрещённое вещество приобрел в интернете для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение наркотических средств». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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