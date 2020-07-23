Житель Нефтеюганска покупал наркотики в интернете
Полиция Нефтеюганска задержала 33-летнего местного жителя. В момент досмотра у него обнаружили свёрток с веществом коричневого цвета, а также чек о внесении денег на один из счетов электронной платежной системы.
Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком массой 2,04 грамма.
Подозреваемый признался, что запрещённое вещество приобрел в интернете для личного употребления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение наркотических средств». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU