фото: В Сургутском районе задержали девушку, которая подозревается в хранении наркотиков Фото: pixabay.com

В лесу, который располагается в поселке Белый Яр, сотрудники ОМВД России задержали подозреваемую 1996 года рождения в незаконном обороте наркотиков.

В ходе личного досмотра у нее нашли пакетик светлого цвета с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения «Соль» массой более одного грамма.

Злоумышленница пояснила, что приобрела наркотики для личного потребления. Она была уверена, что ее действия останутся незамеченными.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.