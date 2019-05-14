СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-14T09:00:14+03:00

Житель Лангепаса задержан с партией наркотиков. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Сотрудниками полиции Лангепаса выявлен 29-летний местный житель, предположительно причастный к хранению и распространению наркотиков.

Был остановлен автомобиль и проведен личный досмотр водителя и салона машины. В кармане спортивной куртки лангепасца обнаружено семь полимерных свертков с порошкообразных веществом. В багажнике автомобиля полицейские нашли еще 49 свертков. Всё содержимое было направлено на экспертизу, согласно которой изъятое является синтетическим наркотиком и имеет общую массу более 47 граммов.

Подозреваемый планировал сбыть «синтетику» путем закладок на территории города Лангепаса.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU