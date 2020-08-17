Житель Югры получил более 10 лет колонии за наркотики, которые пришли ему по почте Фото: pixabay.com

Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор жителю города Покачи. Он признан виновным в покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Следствие установлено, что подсудимый купил в интернете у неизвестного человека гашиш массой 210 грамм и психотропное вещество - амфетамин 27 грамм, которые он собирался продать для получения прибыли. Наркотики ему выслали через почтовое отделение.

Однако реализовать свой замысел мужчина не успел, поскольку в начале сентября 2019 года его задержали сотрудники полиции, как раз после того, как он получил посылку.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал наркосбытчика виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Нефтеюганска покупал наркотики в интернете. Злоумышленнику грозит до трёх лет лишения свободы (подробнее)

На югорской трассе задержали женщину с наркотиками. Возбуждено уголовное дело (подробнее)

Подросток в Югре распространял наркотики. У 16-летнего югорчанина изъяли три грамма запрещенных веществ (подробнее)