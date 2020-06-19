2020-06-19T10:28:30+03:00
Происшествия

Подросток в Югре распространял наркотики

У 16-летнего югорчанина изъяли три грамма запрещенных веществ
Руслан Савинов
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Подросток в Югре распространял наркотикиПодросток в Югре распространял наркотикиФото: pixabay.com
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Нефтеюганска. Подростка подозревают по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

По данным следствия с 1 мая по 16 июня 2020 года подозреваемый незаконно приобрел через интернет наркотики массой более трех граммов:

- Запрещенное вещество он хранил при себе для сбыта. 16 июня около 21:00 в лесу = в районе лыжной базы Нефтеюганска, при попытке оборудовать очередной тайник, подозреваемого задержали, - пояснили в пресс-службе СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сейчас следователями проводится установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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