На югорской трассе задержали женщину с наркотиками Фото: pixabay.com

Полиция Нижневартовска задержала 46-летнюю местную жительницу. В момент ареста она находилась на трассе «Сургут - Нижневартовск».

При личном досмотре у гражданки нашли полимерный пакетик с неизвестным веществом, а также шприц с порошкообразным содержимым.

Химическая экспертиза показала, что изъятое является наркотиком массой 0,154 грамма.

Теперь югорчанку обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В настоящий момент женщина находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что югорчанка нигде не работает и уже имеет судимость за аналогичное преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Группа из 11 преступников сбывала наркотики в Нижневартовске и Нефтеюганске. Полиция изъяла более 2,5 кг. «синтетики» (подробнее)

Руководителя управляющей компании в Югре наказали за неубранную надпись, рекламирующую наркотики. Незаконные пометки на зданиях – головная боль УК (подробнее)