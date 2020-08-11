На югорской трассе задержали женщину с наркотиками
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Полиция Нижневартовска задержала 46-летнюю местную жительницу. В момент ареста она находилась на трассе «Сургут - Нижневартовск».
При личном досмотре у гражданки нашли полимерный пакетик с неизвестным веществом, а также шприц с порошкообразным содержимым.
Химическая экспертиза показала, что изъятое является наркотиком массой 0,154 грамма.
Теперь югорчанку обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
В настоящий момент женщина находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что югорчанка нигде не работает и уже имеет судимость за аналогичное преступление.
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