В Нижневартовске снизилась подростковая преступность

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"

В Нижневартовске прошло заседание комиссии по профилактике правонарушений. Одним из участников собрания стал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Сергей Григорьев.

По его словам, в городе снизилось число преступлений, совершаемых подростками. За первое полугодие несовершеннолетние югорчане нарушили закон 13 раз, что на 40,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, отмечается снижение преступлений в отношении не достигших 18-летия. По итогам 6 месяцев понижение произошло на 28%.

Для ещё более лучших показателей в городе провели девять оперативно-профилактических мероприятий: «Подросток и закон», «Сообщи, где торгуют смертью», «Лидер» и «Подросток». На данный момент представители правоохранительных органов реализуют операцию «Велосипед».

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