В соседнее село на дискотеку: подросток из Югры за ночь угнал три автомобиля, чтобы добраться до дома

Дискотека в клубе и встреча с друзьями завершились для 16-летнего юноши из поселка Пионерский Советского района допросом в полиции и уголовным делом. Родители даже не знали, что их сын угнал сразу три автомобиля за ночь.

Еду, еду в соседнее село…

Строки этой популярной песни для всех свадебных банкетов, корпоративов и торжеств как нельзя лучше подходят эпиграфом к этому преступлению.

В выходные Андрей Захаров (имя изменено прим. ред.), как и все деревенские подростки, гуляет и ходит на дискотеки. Иногда ребята приезжают потанцевать в соседние села и, с молчаливого согласия родителей, возвращаются только к утру.

Субботняя дискотека запомнится Андрею на всю жизнь, ведь в эту ночь он стал преступником.

В поселок Малиновский юноша добрался на такси. Вдоволь потусил на дискотеке, пообщался с друзьями и глубокой ночью, когда музыка в клубе стихла засобирался домой.

Тут выяснилось, что на обратную дорогу у парня нет денег, пойти ему некуда, а на улице мороз в -26 градусов. Не юг все же.

Андрей, долго не думая, решил «реквизировать» на время чей-нибудь автомобиль. Разрешения владельца он не спрашивал, водительского удостоверения у 16-летнего парня, как и опыта вождения, нет.

Юношу эти «недочеты» не смутили. Гуляя по ночному спящему поселку, он увидел незапертый автомобиль «ВАЗ-2114».

Сдал назад и застрял. Фото УМВД по ХМАО-Югре

Андрей забрался внутрь и увидел в замке зажигания ключи. Парнишка завел мотор и поехал домой в поселок Пионерский, правда дорога оказалась короткой: всего через 200 метров он съехал в кювет.

Югорчанин бросил автомобиль, но не забыл прихватить с собой от него ключи. Рядом он увидел еще одну машину – «ВАЗ 2113».

Как оказалось, легковушка также была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Юноша вновь двинулся в путь, но на этот раз не смог проехать и пяти метров. Сдавая назад, он «усадил» отечественный автопром в сугроб.

Бросив очередное авто, Андрей заметил еще один «ВАЗ 2114». На этот раз владелец позаботился о сохранности своего имущества и закрыл двери машины.

Юноша воспользовался ключами от первого авто, открыл багажник и проник через него в салон легковушки. Там его вновь ждал сюрприз – ключи в замке зажигания.

Парень завел мотор и отправился на машине домой, но добраться не сумел – ему помешал сугроб. Горе-угонщик бросил машину и отправился пешком домой. Благополучно добравшись, он лег спать.

Тем временем

Утром беспечные владельцы «ВАЗов» с удивлением обнаружили свои машины, припаркованными глубоко в сугробы. Поняв, что они стали жертвами угонщиков, малиновцы обратились в полицию.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу подтвердили информацию об угоне.

- В минувшие выходные в дежурную часть ОП №1 ОМВД России по Советскому району обратились трое жителей поселка Малиновский с заявлениями об угоне принадлежащих им транспортных средств.

Парень проехал всего 200 метров. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

В ходе отработки оперативных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался 16-летний житель Пионерского. Юноша признался сотрудникам полиции в угоне данных автомобилей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Советскому району по заявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подростку за угон авто грозит вполне серьезный взрослый срок. Уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.

В Госавтоинспекции по ХМАО-Югре рассказали, что нерадивые автовладельцы зачастую сами провоцируют преступников на угон.

Так, за 2019 год в Югре было зарегистрировано 196 угонов автотранспорта. Любимым транспортом злоумышленников стали автомобили семейства «ВАЗ». Связано это с наименьшей технической защищенностью и простотой вскрытия авто.

К основным факторам совершенных угонов автоинспекторы относят халатное отношение собственников к своему имуществу, так как совершению большинства преступлений способствовали ненадлежащие условия хранения транспортных средств.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что минимальной мерой ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения является штраф, максимальной – лишение свободы на срок до двенадцати лет.