23 Июнь 2020 2020-06-23T15:03:44+03:00

В Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехнику Фото: pixabay.com

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В полицию Пыть-Яха по телефону обратился директор одной из организаций города с заявлением о том, что произошла кража имущества из офиса на сумму 60 тысяч рублей.

Вскоре нашли подозреваемых в совершении упомянутого преступления: двое подростков, 16 и 17 лет. Ранее этих несовершеннолетних уже привлекали к ответственности за подобное нарушение закона.

- Они разбили стекла окна первого этажа, проникли в офис и похитили два монитора и два системных блока. После этого, юноши спрятали похищенную оргтехнику недалеко в кустах, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подросткам грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что один подросток под подпиской о невыезде, второй - под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU