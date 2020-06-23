В Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехнику
В полицию Пыть-Яха по телефону обратился директор одной из организаций города с заявлением о том, что произошла кража имущества из офиса на сумму 60 тысяч рублей.
Вскоре нашли подозреваемых в совершении упомянутого преступления: двое подростков, 16 и 17 лет. Ранее этих несовершеннолетних уже привлекали к ответственности за подобное нарушение закона.
- Они разбили стекла окна первого этажа, проникли в офис и похитили два монитора и два системных блока. После этого, юноши спрятали похищенную оргтехнику недалеко в кустах, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подросткам грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Отметим, что один подросток под подпиской о невыезде, второй - под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU