2020-06-23T15:03:44+03:00
Происшествия

В Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехнику

Ранее юноши уже нарушали закон
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехникуВ Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехникуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию Пыть-Яха по телефону обратился директор одной из организаций города с заявлением о том, что произошла кража имущества из офиса на сумму 60 тысяч рублей.

Вскоре нашли подозреваемых в совершении упомянутого преступления: двое подростков, 16 и 17 лет. Ранее этих несовершеннолетних уже привлекали к ответственности за подобное нарушение закона.

- Они разбили стекла окна первого этажа, проникли в офис и похитили два монитора и два системных блока. После этого, юноши спрятали похищенную оргтехнику недалеко в кустах, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подросткам грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что один подросток под подпиской о невыезде, второй - под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсионерка в Ханты-Мансийске украла детскую коляску

Женщине грозит уголовная ответственность (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанка украла ковровую дорожку из подъезда: полиция проводит проверку
Около 72% обратившихся за помощью предприятий Югры получили кредитные каникулы
В Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехнику
Специалисты из Москвы прибыли в Югру для помощи в лечении пациентов с коронавирусом
Около 4600 педагогов Югры помогут в проведении ЕГЭ в регионе
В Сургутском районе восстановили 16 военных мемориалов
Культурная онлайн-программа на 23 июня для югорчан на самоизоляции
На озере в Югре опрокинулся гидроцикл: погибла молодая женщина
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорских доноров до 30 июня принимают на прием лишь по предварительной заявке
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 июня 2020 года составило почти семь тысяч человек