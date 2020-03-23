2020-03-23T10:21:30+03:00
Происшествия

В Югре подросток застрелил своего отца

Точные обстоятельства преступления устанавливаются
Руслан Савинов
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Югорский подросток застрел из ружья своего отца. Фото: Савинов Руслан.Югорский подросток застрел из ружья своего отца. Фото: Савинов Руслан.
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Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту убийства мужчины в поселке Агириш Советского района ХМАО. Подробности стали известны от пресс-службы СУ СК по Югре.

По данным следствия, 20 марта в одном из домов по улице Садовая 17-летний подросток выстрелил из охотничьего ружья в своего отца. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства совершенного преступления. За несовершеннолетним подозреваемым установили присмотр.

Из собственных источников «Комсомольской правды» наш корреспондент выяснил, что убийство могло произойти на почве домашнего насилия. К данному моменту версия несчастного случая исключена, подросток совершил отцеубийство умышленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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