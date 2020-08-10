Пьяный житель Сургутского района решил доехать до дома на чужом транспорте Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД по Сургутскому району обратилась жительница посёлка Солнечный. Женщина рассказала, что у неё украли велосипед стоимостью 10 тысяч рублей.

Вором оказался мужчина 1966 года рождения, который уже не раз привлекался за подобное нарушение. Позже он рассказал, что выходя из гостей увидел в подъезде не пристёгнутый велосипед и решил уехать на нём домой.

Теперь югорчанин обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.158 УК РФ «кража», наказание за это - до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о не выезде.

Стоит добавить, что это далеко не единственное преступление, совершённое под действием алкоголя. Ранее, ещё один житель Советского трижды угонял чужие автомобили. А другой - украл, чтобы купить дорогой парфюм и не только.

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