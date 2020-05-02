2020-05-02T15:27:25+03:00
Происшествия

Вечно пьяный житель Советского трижды угонял чужие автомобили

Уголовное дело направлено в суд
Руслан Савинов
Поделиться:
Вечно пьяный житель Советского трижды угонял чужие автомобилиВечно пьяный житель Советского трижды угонял чужие автомобилиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Отдел дознания по Советскому району подвел итог уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя о совершении трех преступлений.

С октября 2019 года по январь 2020 года молодой человек угонял автомобили. Осенью, в пьяном виде, он попытался без помощи ключа совершить угон незапертого «Шевроле Нива» на одной из центральных улиц районного центра.

- Он соединил провода, но опыта запуска двигателя таким способом не имел, поэтому совершить угон не получилось. Затем, югорчанин снова будучи в состоянии опьянения, совершил угон «ВАЗ 2114» и «ВАЗ 213110», - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Советчанину предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Такси ушло на дно сургутской лужи
Часть медработников ХМАО получат дополнительные выплаты
Вечно пьяный житель Советского трижды угонял чужие автомобили
Призыв югорчан на военную службу возобновят 12 мая
На автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» «Ford Focus» опрокинулся на обочину
Часть медиков ХМАО перешла на круглосуточный режим работы
Пять школ Сургута вошли в рейтинг ТОП-100 по конкурентоспособности выпускников в России
Сургутянка с пятью детьми из-за просрочки по ипотеке рискует оказаться на улице
Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Сургутском районе
Чемпионат «Югра - Евро 2020» состоится в Нягани
Еще трое югорчан излечились от коронавируса
Погода в Югре 2 мая: умеренный дождь, мокрый снег и туман
В Югре «Бессмертный полк» пройдет онлайн
«Спасибо, что мы дома»: эвакуированные из Индонезии и Таиланда туристы благодарят организаторов