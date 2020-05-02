Вечно пьяный житель Советского трижды угонял чужие автомобили

2 Май 2020 2020-05-02T15:27:25+03:00

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Отдел дознания по Советскому району подвел итог уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя о совершении трех преступлений.

С октября 2019 года по январь 2020 года молодой человек угонял автомобили. Осенью, в пьяном виде, он попытался без помощи ключа совершить угон незапертого «Шевроле Нива» на одной из центральных улиц районного центра.

- Он соединил провода, но опыта запуска двигателя таким способом не имел, поэтому совершить угон не получилось. Затем, югорчанин снова будучи в состоянии опьянения, совершил угон «ВАЗ 2114» и «ВАЗ 213110», - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Советчанину предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU