Пьяный югорчанин потратил необычным образом деньги, украденные у пенсионерки

27 Апр 2020 2020-04-27T17:14:55+03:00

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В полицию Белоярского района обратилась 64-летняя местная жительница с заявлением о том, что прямо из ее квартиры украли деньги.

- Вскоре удалось установить личность подозреваемого: им оказался неработающий 46-летний местный житель, состоящий на административном надзоре. Подозреваемый также неоднократно отбывал наказание в тюрьме. Кроме того, злоумышленник в настоящее время имеет три непогашенных судимости, - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Установлено, что мужчина пришел к пенсионерке пьяным и предложить вместе выпить. В тот момент, когда хозяйка квартиры отлучилась в соседнюю комнату, подозреваемый открыл выдвижной ящик стола и тайно похитил 13 тысяч рублей.

Похищенное он потратил на мужской парфюм и дорогостоящий коньяк. Возбуждено уголовное дело Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU