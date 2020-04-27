2020-04-27T17:14:55+03:00
Происшествия

Пьяный югорчанин потратил необычным образом деньги, украденные у пенсионерки

Житель Белоярского района похитил 13 тысяч рублей из ящика стола
Руслан Савинов
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Пьяный югорчанин потратил необычным образом деньги, украденные у пенсионеркиПьяный югорчанин потратил необычным образом деньги, украденные у пенсионеркиФото: pixabay.com
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В полицию Белоярского района обратилась 64-летняя местная жительница с заявлением о том, что прямо из ее квартиры украли деньги.

- Вскоре удалось установить личность подозреваемого: им оказался неработающий 46-летний местный житель, состоящий на административном надзоре. Подозреваемый также неоднократно отбывал наказание в тюрьме. Кроме того, злоумышленник в настоящее время имеет три непогашенных судимости, - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Установлено, что мужчина пришел к пенсионерке пьяным и предложить вместе выпить. В тот момент, когда хозяйка квартиры отлучилась в соседнюю комнату, подозреваемый открыл выдвижной ящик стола и тайно похитил 13 тысяч рублей.

Похищенное он потратил на мужской парфюм и дорогостоящий коньяк. Возбуждено уголовное дело Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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