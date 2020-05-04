Пьяный сургутянин насмерть забил любимую
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчина умышленно причинил тяжкий вред здоровью женщине, от чего она скончалась.
– В ночь с 1 на 2 мая 2020 года пьяный подозреваемый находился в одной из квартир дома 26 по улице Усольцева в Сургуте. Там он поссорился со своей сожительницей: ей не нравилось, что мужчина злоупотребляет алкоголем. В ходе потасовки он нанес подруге не менее 14 ударов руками в голову и верхнюю часть туловища, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В ведомстве уточнили, что потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU