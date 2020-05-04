2020-05-04T13:33:27+03:00
Происшествия

Пьяный сургутянин насмерть забил любимую

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
Поделиться:
Пьяный сургутянин насмерть забил любимую. Фото - СК по ХМАО - Югре.Пьяный сургутянин насмерть забил любимую. Фото - СК по ХМАО - Югре.
Изменить размер текста:

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчина умышленно причинил тяжкий вред здоровью женщине, от чего она скончалась.

– В ночь с 1 на 2 мая 2020 года пьяный подозреваемый находился в одной из квартир дома 26 по улице Усольцева в Сургуте. Там он поссорился со своей сожительницей: ей не нравилось, что мужчина злоупотребляет алкоголем. В ходе потасовки он нанес подруге не менее 14 ударов руками в голову и верхнюю часть туловища, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя непродолжительное время. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юный югорчанин с «пистолетом» отобрал у знакомого дорогой телефон
Пьяный сургутянин насмерть забил любимую
Коронавирус в Югре, последние новости на 4 мая 2020: выздоровели еще десять человек
Погода в Югре 4 мая: ожидается снег с дождем
В Югорске мошенники убедили женщину перевести им 400 тысяч рублей
В Сургутском районе судят водителя, из-за которого в ДТП погибло три человека
В Югре еще у 35 жителей региона подтвердили коронавирус
Имена трех подростков из Югры занесли в Почётную книгу «Горячее сердце-2020»
В Югре зарегистрировано первое возгорание сухой травы
Югорчане игнорируют требования самоизоляции
Погода в Югре 3 мая: ожидается дождь и мокрый снег
Такси ушло на дно сургутской лужи
Часть медработников ХМАО получат дополнительные выплаты
Вечно пьяный житель Советского трижды угонял чужие автомобили
Призыв югорчан на военную службу возобновят 12 мая
На автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» «Ford Focus» опрокинулся на обочину
Часть медиков ХМАО перешла на круглосуточный режим работы
Пять школ Сургута вошли в рейтинг ТОП-100 по конкурентоспособности выпускников в России
Сургутянка с пятью детьми из-за просрочки по ипотеке рискует оказаться на улице
Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Сургутском районе
Чемпионат «Югра - Евро 2020» состоится в Нягани
Еще трое югорчан излечились от коронавируса
Погода в Югре 2 мая: умеренный дождь, мокрый снег и туман
В Югре «Бессмертный полк» пройдет онлайн
«Спасибо, что мы дома»: эвакуированные из Индонезии и Таиланда туристы благодарят организаторов