28 Июль 2020 2020-07-28T10:12:16+03:00

Жительница Сургута полгода дожидалась денег от сделки с мошенниками Фото: pixabay.com

Поняв, что заработка ей не видеть, югорчанка обратилась в полицию

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В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратилась женщина 1960 года рождения. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником финансовой компании.

Мошенник предложил инвестировать денежные средства на платформе «TradeMaster», пообещав большой заработок за короткий срок.

Не подозревая об обмане, сургутянка перевела злоумышленнику 450 тысяч рублей. После этого женщина ждала денег в течение полугода. Поняв, что обещанного дохода ей не дождаться, она поспешила к сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU