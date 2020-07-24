В Югре мошенники придумали новый способ обмана – «защитные счета» для хранения денег

24 Июль 2020 2020-07-24T11:12:09+03:00

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В полицию Урая обратилась местная жительница 1964 года рождения. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником «Сбербанка». Злоумышленник сообщил, что на её имя хотят оформить кредит и убедил перевести деньги на «защитные счета» по нескольким абонентским номерам. Совершив эти действия, потерпевшая лишилась более 400 тысяч рублей.

Ещё одно преступление произошло в Сургуте. В полицию обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что с её счёта украли 140 тысяч рублей. Неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, сообщил, что злоумышленники пытаются получить доступ к её кредитной карте. Чтобы этого избежать, необходимо установить на телефон программу «TeamViewer QuickSupport» и предоставить сотруднику банка доступ к личному кабинету «Сбербанк Онлайн». Сделав это, девушка сняла в банкомате деньги, по поручению мошенников, и, открыв карту «безопасности», внесла наличные с помощью QR-кода. После этого указанная сумма ушла обманщикам.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU