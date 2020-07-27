Пожилой нефтеюганец отдал мошенникам более 1,5 миллиона рублей
В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску обратился 85-летний местный житель, доверившийся «представителю» кредитной организации.
Мужчина рассказал, что ему позвонил сотрудник службы безопасности банка и предупредил о мошенниках, которые хотят снять деньги с его счёта. Чтобы этого избежать, необходимо активировать резервный счёт и перевести на него имеющуюся сумму.
Испугавшись за свои сбережения, горожанин снял 500 тысяч и положил их на указанный злоумышленниками счёт, но мошенники даже не думали останавливаться. Под этим же предлогом они предложили воспользоваться мобильным приложением кредитной организации. Таким образом заявитель перевёл ещё 1 миллион 150 тысяч рублей.
В общей сложности потерпевший лишился 1 миллиона 650 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU