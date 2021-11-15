«Любите на женские животики смотреть?»: нижневартовцу, избившему врача за осмотр жены, грозит пять лет тюрьмы

После драки у избитого дерматолога появился тремор руки, что мешает оперировать Фото: Ирина Ромашкина Фото: Ирина Ромашкина

Немало шума наделала история в частной клинике Нижневартовска, где во время медицинского осмотра женщины её муж обвинил врача в домогательстве и избил его в кабинете больницы. Мужчина внезапно нанес медику несколько нехилых ударов по лицу, превратив его в окровавленное. На зачинщика драки завели уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Об этом «Комсомольской правде-Югре» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, 30-летний уроженец Таджикистана Бахриддин Азимов избил врача-дерматолога, который проводил медосмотр его жены в частной клинике. Мужчина обвинил медика в домогательстве и был уверен, что тот сделал его супруге комплимент, из-за которого та расплакалась.

- А вы что, любите на женские животики смотреть?, - с такой фразой Бахриддин подошел к врачу, а после принялся жестоко избивать.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как муж пациентки зашел в кабинет уже будучи агрессивно настроенным. После избиения нарушителя задержали, а пострадавшего врача увезли в больницу на «скорой помощи» с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей.

- Обвиняемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники «А-мед» города Нижневартовск, грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги врачом-дерматовенерологом, нанес не менее двух ударов руками и ногами в область лица и других частей тела медицинскому работнику, ранее осматривавшему женщину, причинив потерпевшему легкий вред здоровью, - пояснили ситуацию в прокуратуре ХМАО.

В отношении буйного нижневартовца возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», то есть грубое нарушение общественного порядка с применением насилия. Максимальная мера наказания – лишение свободы сроком на пять лет. Обвинительное заключение прокуратура уже подтвердила, дело направлено для рассмотрения в суд.

Стоит отметить, что о содеянном мужчина вряд ли жалеет: он убежден, что врач сделал супруге комплимент во время осмотра намеренно. Сейчас обвиняемому запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и выходить в Интернет.

Напомним, инцидент произошел 21 сентября 2021 года. В тот день доктор Владимир Жирноклеев осматривал Нилуфар Азимову - жену Бахриддина в частной медицинской клинике «А-мед» Нижневартовска. Женщина в хиджабе и маске зашла в кабинет на медосмотр. Дерматовенеролог попросил осмотреть контрольные точки - руки до локтей, живот и спину. Руки она показала, а вот остальное поначалу воспротивилась: вероисповедание не велит. Врач настоял: он убежден, что без осмотра пациента не имеет права ставить в документе свою подпись. Он убедил Нилуфар показать живот, будучи в штанах под хиджабом, она оголила сантиметров десять. Доктор убедился в отсутствии сыпи, покраснений, меланом и назвал кожу пациентки красивой. Дежурную фразу женщина сочла за комплимент и, вернувшись домой, расплакалась и рассказала обо всем супругу. Азимов, недолго думая, сорвался в клинику, вломился в кабинет и нанес несколько крепких ударов медику.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ЗАЧИНЩИКА КОНФЛИКТА

Бахриддин Азимов родился в Таджикистане, но школу оканчивал уже в России - в городе Радужном (неподалеку от Нижневартовска) куда переехал вместе с родителями. В Нижневартовске живет с 2013 года, а свадьбу с Нилуфар они сыграли пять лет назад. У пары двое детей четырех и шести лет. Живут в квартире, взятой в ипотеку.

МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ

Лидер таджикской диаспоры в Нижневартовске Ориф Бобоев считает, что не надо переводить конфликт в межнациональную рознь, а стоит расценивать как просто нападение на врача. В целом он положительную характеристику Азимову, но также акцентировал внимание, что не встает ни на чью сторону: только призывает урегулировать дело мирным путем.

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