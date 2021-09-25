В Нижневартовске мужчине, избившему врача из-за осмотра его жены-мусульманки, запретили пользоваться интернетом.

В Нижневартовске мужчине, избившего врача, запретили пользоваться интернетом. Фото - СУ СК по ХМАО-Югре.

В Нижневартовске продолжается расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который избил врача на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия, его допросили.

– Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и интернетом, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе Следственного комитета по Ханты-Мансийскому округу-Югре.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования находятся на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.

Напомним, 21 сентября около трех часов злоумышленник в одном из кабинетов частной медицинской клиники «А-мед» Нижневартовска грубо нарушил общественный порядок. Используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, он побил врача-дерматовенеролога, который до этого осмотрел его жену-мусульманку.

На этот инциденту же отреагировали представители конфессий. Так, председатель городской чеченской организации «Даймохк (Родина)» Аббаз Абдулхажиев заявил, что «то, что произошло, стыдно, позорно»: «Мы не должны нарушать закон, к какой бы религии мы не относились. Уважение к врачу – это самое первое. Мы к кому бежим, когда нам плохо? К врачам. И повторю, закон един для всех».

Председатель региональной общественной организации ХМАО-Югры «Азербайджанцы» Арзу Исмаилов отметил, что «у преступника нет национальности». Он уверен, что инцидент носит бытовой характер, а не на национальной почве: «Другого мотива я не вижу. Преступник должен быть наказан со всей строгостью закона».