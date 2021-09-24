В Нижневартовске мужчина избил врача за осмотр его жены-мусульманки

В Нижневартовске мужчина побил врача за осмотр его жены-мусульманки. Фото - СУ СК по ХМАО-Югре.

В Нижневартовске избили врача, который осмотрел женщину-мусульманку. Ее муж, как выяснилось, остался недоволен такой наглостью медика и явился в клинику, чтобы вершить самосуд над специалистом.

– Подозреваемый в одном из кабинетов частной медицинской клиники «А-мед» грубо нарушил общественный порядок. Используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги, он не менее двух раз ударил в лицо врачу-дерматовенерологу, который ранее, действительно, осматривал пациентку, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

В ведомстве сообщили, то в отношении 29-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Буйного горожанина подозревают в хулиганстве с применением насилия. В настоящее время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кстати, ход и результаты расследования находятся на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.

По словам председателя городской чеченской организации «Даймохк (Родина)» Аббаза Абдулхажиева, «то, что произошло, стыдно, позорно»: «Мы не должны нарушать закон, к какой бы религии мы не относились. Уважение к врачу – это самое первое. Мы к кому бежим, когда нам плохо? К врачам. И повторю, закон един для всех».

Отреагировал на инцидент и председатель региональной общественной организации ХМАО-Югры «Азербайджанцы» Арзу Исмаилов. Он заявил, что, цитата, «у преступника нет национальности».

– Событие носит бытовой характер, а не на национальной почве. Другого мотива я не вижу. Преступник должен быть наказан со всей строгостью закона, – уверен Исмаилов.