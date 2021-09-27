Избитый мужем пациентки-мусульманки врач требует материальной и моральной компенсации от нападавшего

У избитого дерматолога появился тремор руки, что мешает оперировать Фото: Ирина Ромашкина

Врач-дерматовенеролог Владимир Жирноклеев, пострадавший от рук мужа пациентки-мусульманки, требует компенсации за моральный и материальный ущерб. После нападения разъяренного мужчины на лице доктора остался лишь синяк на правом глазу, но обследования показывают, что черепно-мозговая травма не прошла бесследно. О ходе следствия, своем состоянии здоровья и как было дело в кабинете, Владимир Жирноклеев рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень».

Медицинский регламент

У избитого дерматолога появился тремор руки, что мешает оперировать (удалять меланомы). «Отголоски» сотрясения мозга выявляют и невролог и отоларинголог. Последствия травмы еще долго будут отзываться, в том числе на финансовом положении врача. Например, ему потребовалась КТ, потому что причины некоторых симптомов не ясны.

Конфликт произошел в частной медицинской клинике «А-мед» Нижневартовска (ХМАО). По словам Владимира Жирноклеева, девушка в хиджабе и маске зашла в кабинет на медосмотр. Дерматовенеролог попросил осмотреть контрольные точки – руки до локтей, живот и спину. Руки она показала, а вот остальное открывать врачу поначалу воспротивилась: вероисповедание не велит. Жирноклеев настоял: у специалиста кроме медицинского высшее юридическое образование, он убежден, что без осмотра пациента не имеет права ставить в документе свои подпись и печать.

– Тем более она сама медработник, числится в городской детской поликлинике. Насколько я понял, работает в детском саду. Был такой случай в городе: у сотрудника детского сада оказалась чесотка. В узком коллективе, еще и дети – представьте, какой был скандал! У меня лично никакого предвзятого отношения нет, я осматриваю всех одинаково. Есть медицинский регламент при осмотре кожного покрова, и разделения по полу у дерматовенеролога нет, – говорит Жирноклеев.

Врач убедил девушку показать живот, будучи в штанах под хиджабом, она оголила буквально сантиметров десять. Доктор убедился в отсутствии сыпи, покраснений, меланом и назвал кожу пациентки красивой. Однако этого ей оказалось достаточно, чтобы оскорбиться. Девушка вернулась домой и расплакалась перед мужем: зачем врач сделал ей комплимент?! Супруг, недолго думая, сорвался в клинику, чтобы защитить честь своей семьи.

Смотреть видеосюжет В Нижневартовске мужчина избил врача

Религиозные убеждения против комплиментов

Ворвавшись в кабинет, муж пациентки 29-летний Бахриддин Азимов за несколько секунд оказался у стола врача с фразой: «Любитель смотреть на женские животики?». И нанес несколько крепких ударов доктору. От Жирноклеева его оттащила коллега, которая стала свидетельницей конфликта. Нападавшего вывели в коридор, сотрудники медклиники вызвали скорую помощь, приехала полиция. Силовики закрыли буйного супруга на трое суток в отделении, где Азимов рассказал свою версию происходящего:

– Я убежден, что врач сделал моей супруге комплимент во время осмотра. А это не подобает моим пониманиям. Если ты врач, делай свою работу. А лишние комплименты, спрашивать: «Какого черта ты носишь мешки на себе?» – это уже выходит за грань должностных обязанностей врача, – заявляет муж пациентки 29-летний Бахриддин Азимов.

Врач уверяет, что комплиментов не делал, а кожу назвал красивой с точки зрения медицины – на ней нет изъянов. И насчет хиджаба никаких комментариев не высказывал – это вовсе придумки Азимова. Доктор предполагает, что эту версию напавшему подсказал адвокат.

Владимир Жирноклеев рассказал, что прежде в Самаре вел прием прибывших из стран ближнего зарубежья мигрантов. И там медосмотр был привычным делом, ни у кого не возникало вопросов к доктору. В многонациональном Нижневартовске к дерматовенерологу в день приходит минимум один-два пациента-мусульманина. Да, менталитет различается, но этого случая клиника справлялась с проблемой – руководство регулировало вопрос.

Благодаря соцсетям, в которых молниеносно распространилась видеозапись с приема пациентки-мусульманки, на Владимира Жирноклеева навалилась непрошенная слава. Сам конфликт приобрел нежелательный оттенок разногласий на религиозной почве. Тут же на дерматовенеролога обрушилась волна хейтинга. Отвечать всем в пабликах и соцсетях он уже устал, врач не прятался от общественности и провел в своем Instagram прямой эфир.

Дело судебное

Тем временем материалы передали из полиции в нижневартовский Следственный комитет, позднее дело взял на личный контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Извиняться Бахриддин Азимов не собирается, связаться с Жирноклеевым не пробовал, впрочем, он был арестован, а после остался без связи. По ходатайству следователей суд избрал для Азимова меру пресечения в виде домашнего ареста, ему также нельзя общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и выходить в интернет. По той же причине «Комсомолке» не удалось связаться с нападавшим.

После драки уроженец Таджикистана Бахриддин Азимов не получил поддержки от своей диаспоры. Напротив, ее представители осудили агрессивный поступок мужчины. По словам Владимира Жирноклеева, он лично был на встрече с членами организации, чтобы в зачатке подавить намеки на межнациональную рознь.

– Проблемы возникли уже не внутри города, а по России. Представитель таджикской диаспоры Ориф Шакирович Бобоев сказал, что не надо переводить конфликт в межнациональную рознь, а стоит расценивать как нападение на врача. И я тоже поддерживаю это мнение, – сказал пострадавший.

Владимир Жирноклеев также сообщил kp.ru, что намерен добиваться компенсации материальных издержек на медицинское обследование и лечение, а также за моральный ущерб, нанесенный врачу.