Ханты-Мансийск вошел в число самых умных городов в стране Фото: Городской информационный центр

Минстрой России представил данные нового Индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны - «IQ городов» по итогам 2020 года. Столица Югры вошла в ТОП-10, заняв восьмую строчку рейтинга в группе «Большие города с населением от 100 до 250 тысяч жителей».

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для 203 городов, которые участвуют в проекте Минстроя России «Умный город». Ханты-Мансийск вошел в перечень для участия в проекте в 2019 году.

- Результаты Индекса за 2020 год демонстрируют, что в нашем городе процесс цифровизации идет высокими темпами. Ханты-Мансийск улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом - значение Индекса IQ выросло почти в два раза. (с 37,88 до 62,29)». Эта оценка свидетельствует об эффективности проведения мероприятий по цифровой трансформации городского хозяйства, выбранных нами решений «Умного города, - отметил Глава окружного центра Максим Ряшин.

В прошлом году в столице региона разработаны три типовых проекта квартир для лиц с ограниченными возможностями здоровья: нарушениями опорно-двигательных функций, слуха и зрения. В них созданы условия, благодаря которым, человек с ОВЗ сможет быть максимально самостоятельным. Ханты-Мансийск стал первым из муниципалитетов Югры, который внедрил практику оборудования «умной квартиры» для людей с ОВЗ.

Ещё один пункт в пакете мероприятий по цифровизации - «Цифровой двойник города». Ханты-Мансийск подключен к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в которую уже внесено более 3 тысяч документов. Для быстрого принятия управленческих решений в сфере градостроительства даже создана 3D модель города и его инженерных сетей.

Кроме того, в 2020 году в городе установили 4 теплых «умных» остановок. Павильоны оборудованы климат-контролем, светодиодным экраном, USB панелью для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi роутерами и видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город».

И наконец, в Ханты-Мансийске внедрена система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях. Почти все котельные установки работают в автоматическом режиме, без персонала, и имеют диспетчеризацию технологического процесса. Весь специализированный транспорт коммунальной и дорожной инфраструктуры оборудован системой ГЛОНАСС. Водоочистные сооружения автоматизированы и оборудованы системой дистанционного контроля качества питьевой воды.