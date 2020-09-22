Проект Ханты-Мансийска оказался в числе победителей конкурса «ПРОФ-IT.2020»

фото: Управление общественных связей Ханты-Мансийска

Инициатива данного проекта была реализована в конце 2019 года. Его суть заключается в том, чтобы обеспечить комфортные условия проживания для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Умную квартиру» оборудовали для жительницы окружной столицы Ирины Башмаковой, которая передвигается только в коляске. Все системы в квартире автоматизированы, и управлять ими можно с помощью смартфона. Подобный опыт является первым в Югре и имеет большие перспективы.

Результат высоко оценили участники регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры «Преобразование», а также глава региона Наталья Комарово.

Положительную оценку дал и полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым.

В настоящее время уже разработаны типовые проектные решения комплексного приспособления квартир для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы, слуха и зрения.

Отметим, что с проектом переоборудования жилья под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья Ханты-Мансийск уже был в числе победителей – на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» город занял первое место.