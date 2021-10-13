Жительница Ханты-Мансийска заселилась в «Умную квартиру» Фото: пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске девушку с нарушением зрения Анна Байда стала счастливой обладательницей «умной квартиры». Это уже третья «умная» квартира, приспособленная с учетом специальных потребностей инвалида со 100% потерей зрения: вход в жилой дом и до квартиры оборудован тактильными указателями, в квартире установлены датчики, сигнализирующее об открытии окон и дверей, голосовое управление освещением и бытовыми приборами.

- Переехали пару дней назад, и могу сказать, что сейчас нужно привыкнуть к этой атмосфере. Помощников в квартире достаточно. Я очень рада новому жилью. Не ожидала, что у нас будет своя квартира, да еще и «умная». Это отличный подарок. Огромное спасибо Администрации города, - сказала Анна.

В столице Югры проект «умная квартира для инвалида» реализуется с 2019 года, тогда новоселом стала Ирина Башмакова, имеющая нарушения опорно-двигательного аппарата, квартиру оборудовали специально для неё. А в 2020 году Администрацией Ханты-Мансийска вместе с компанией «Русатом. Инфраструктурные решения» разработаны три типовых проекта для граждан с различными нарушениями здоровья.

До конца текущего года планируется реализовать четвертый проект для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата.