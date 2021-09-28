«Друзья отзываются по-доброму»: что известно о таджике, который побил врача в Нижневартовске из-за осмотра его жены

В тот день доктор осматривал Нилуфар Азимову - жену Бахриддина в частной медицинской клинике «А-мед» Нижневартовска. Женщина в хиджабе и маске зашла в кабинет на медосмотр

«Зашел в кабинет врача, чтобы поговорить по-мужски, и тут переклинило», - так уроженец Таджикистана Бахриддин Азимов сейчас объясняет случившееся в кабинете врача-дерматолога Владимира Жирноклеева 21 сентября.

Азимов, недолго думая, сорвался в клинику, вломился в кабинет врача и с фразой «Любитель смотреть на женские животики?» нанес несколько крепких ударов

В тот день доктор осматривал Нилуфар Азимову - жену Бахриддина в частной медицинской клинике «А-мед» Нижневартовска. Женщина в хиджабе и маске зашла в кабинет на медосмотр. Дерматовенеролог Владимир Жирноклеев попросил осмотреть контрольные точки - руки до локтей, живот и спину. Руки она показала, а вот остальное поначалу воспротивилась: вероисповедание не велит. Жирноклеев настоял: он убежден, что без осмотра пациента не имеет права ставить в документе свою подпись.

– У меня никакого предвзятого отношения нет, я осматриваю всех одинаково. Есть медицинский регламент при осмотре кожного покрова, и разделения по полу у дерматовенеролога нет, – говорит Жирноклеев.

Врач убедил Нилуфар показать живот, будучи в штанах под хиджабом, она оголила сантиметров десять. Доктор убедился в отсутствии сыпи, покраснений, меланом и назвал кожу пациентки красивой

Врач убедил Нилуфар показать живот, будучи в штанах под хиджабом, она оголила сантиметров десять. Доктор убедился в отсутствии сыпи, покраснений, меланом и назвал кожу пациентки красивой. Однако дежурную фразу женщина сочла за сальный комплимент и, вернувшись домой, расплакалась и рассказала обо всем супругу. Азимов, недолго думая, сорвался в клинику, вломился в кабинет врача и с фразой «Любитель смотреть на женские животики?» нанес несколько крепких ударов. Свидетелем стремительной сцены была коллега доктора, нападавшего вывели в коридор, вызвали полицию и скорую. А скандальное дело об избиении врача стало уголовным («Хулиганство с применением насилия»). После трех суток в изоляторе Азимова отпустили под домашний арест.

Материалы передали из полиции в нижневартовский Следственный комитет, позднее дело взял на личный контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин

ДОМАШНИЙ ЧЕЛОВЕК

Бахриддин Азимов родился в Таджикистане, но школу оканчивал уже в России - в городе Радужном (неподалеку от Нижневартовска) куда переехал вместе с родителями. В Нижневартовске живет с 2013 года, а свадьбу с Нилуфар они сыграли пять лет назад. У пары двое детей четырех и шести лет. Живут в квартире, взятой в ипотеку.

Его друзья и знакомые отзываются о нем по-доброму, характеризуют как адекватного человека. Не курит, не пьет, не имеет привычки покутить, якобы, драчливым никогда не был. Друзья говорят, что Бахриддин не проявлял экстремизма или национализма и у него много русских друзей. Супруга - 30-летняя Нилуфар Азимова - работает в Нижневартовской городской детской поликлинике, числится медсестрой. У нее среднее профессиональное образование в направлении педиатрия. В соцсетях девушка не особо активна: друзей, записей нет, но в онлайн выходит. При этом в адресе ее странички в социальных сетях, где обычно пользователи указывают свое имя и фамилию либо же придумывают ник-неймы, загадочно значиться angel of death (ангел смерти — Ред.).

ОТГОЛОСКИ КОНФЛИКТА

Силовикам Азимов рассказал свою версию происходящего:

– Я убежден, что врач сделал моей супруге комплимент во время осмотра. А это не подобает моим пониманиям. Если ты врач, делай свою работу. А лишние комплименты, вопросы: «Какого черта ты носишь мешки на себе?» – это уже выходит за грань должностных обязанностей врача, – заявляет Азимов.

Врач уверяет, что комплиментов не делал, а кожу назвал красивой с точки зрения медицины – на ней нет изъянов. И насчет хиджаба никаких комментариев не высказывал. Доктор предполагает, что эту версию напавшему подсказал адвокат.

У избитого дерматолога появился тремор руки, что мешает оперировать (удалять меланомы). Отголоски сотрясения мозга выявляют и невролог, и отоларинголог. Последствия травмы еще долго будут отзываться, в том числе на финансовом положении врача. Например, ему потребовалась КТ, потому что причины некоторых симптомов не ясны. Владимир Жирноклеев сказал «Комсомолке», что намерен добиваться компенсации материальных издержек на медицинское обследование и лечение, а также за моральный ущерб, нанесенный врачу.

Азимов считает, что доктор не должен был делать комплимент жене: это выходит за грань должностных обязанностей врача

Тем временем материалы передали из полиции в нижневартовский Следственный комитет, позднее дело взял на личный контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Несмотря на сожаление, о котором рассказал представитель таджикской диаспоры, навестивший Азимова лично, извиняться Бахриддин не собирается, связаться с Жирноклеевым не пробовал, впрочем, он был арестован, а после остался без связи. По ходатайству следователей суд избрал для Азимова меру пресечения в виде домашнего ареста, ему также нельзя общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и выходить в Интернет.

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МНЕНИЕ

Лидер таджикской диаспоры в Нижневартовске Ориф Бобоев считает, что не надо переводить конфликт в межнациональную рознь, а стоит расценивать как просто нападение на врача:

– При чем тут хиджаб вообще? Мы все мужчины! Он приревновал жену к доктору! Я разговаривал с ним, он говорит, что сам не понял, что случилось. Хотел просто поговорить с врачом по-мужски, но увидел его и дальше не смог сдержать ревность. Сейчас он сожалеет о своем поступке. У них нормальная молодая семья, воспитывают двух детей. Бахриддин работает, постоянно старается улучшить свой быт, квартира в ипотеке. Человек должен был вчера на вахту уехать, а не смог. Как теперь ему содержать семью, платить ипотеку? Он под домашним арестом. Это тоже издержки. Мы и сторонники врача, и нападавшего, чтобы между ними был мир.

Поясним, хотя Ориф Бобоев дал в целом положительную характеристику Азимову, но также акцентировал внимание, что не встает ни на чью сторону: только призывает урегулировать дело мирным путем.