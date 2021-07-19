«Знай наших»: в Ханты-Мансийске провели акцию в поддержку югорской команды на Олимпийских играх в Токио

В Ханты-Мансийске провели акцию в поддержку югорской команды на Олимпийских играх в Токио Фото: Городской информационный центр

«Молодёжка ОНФ» запустила в 46 регионах страны акцию #ЗнайНаших в поддержку российских олимпийцев в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Столица Югры не стала исключением. В поддержку российских спортсменов, в регионах запускаются воздушные шары, спортивные самолёты с флагами и лозунгами. Акция стартовала в Владивостоке, именно оттуда отправилась команда на Олимпийские игры.

В Ханты-Мансийске активисты «Молодёжки ОНФ» вместе с Департаментом физической культуры и спорта Югры провели акцию «Знай наших», в которой участвовали известные югорские спортсмены, тренеры и спортивные управленцы. Они держали в руках флаг триколор и поддерживали спортсменов с лозунгом: «Скорость и сила - вот наша кредо! Только Россия! Только ПОБЕДА!»

Акция прошла на территории Югорского колледжа олимпийского резерва, который носит имя легенды югорского спорта Виктора Башмакова.

- Виктор Яковлевич несмотря на инвалидность, полученную во время войны, всю свою жизнь занимался спортом и пропагандировал здоровый образ жизни. Он пример мужества и стойкости, которые, мы уверены, проявят наши олимпийцы в Токио,- рассказала участник команды «Молодежки ОНФ» в Югре Анастасия Белуш.

Югру в этом году на международных соревнованиях представит рекордное количество спортсменов из региона – 11 человек. Мы как раз писали, что спортсменки из Ханты-Мансийска будут бороться за медали на Олимпиаде в Токио. Ещё про вольноборцев из Югры, которые также отправятся на Олимпиаду.