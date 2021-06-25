Вольноборцы Югры отправятся на Олимпийские игры в Токио Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Вольноборцы Югры поедут на Олимпийские игры в Токио. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев объявил состав команды, которая отправится на Олимпийские игры в Японии.

В сборную команду вошли два спортсмена из Югры. А именно: двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр Заурбек Сидаков из Нижневартовска и призёр чемпионата мира, трёхкратный чемпион Европы Артур Найфонов также из Нижневартовска. Заурбек выступит в весовой категории до 74 кг. А Артур будет бороться в весовой категории до 86 кг.

Всего в составе сборной России по вольной борьбе, которая отправится в Токио, 6 человек. Они готовятся выступить в весовых категориях: до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.

Напомним, ранее мы сообщали, как спортсмен из Нижневартовска стал победителем Мультиевропейских игр по тхэквондо.