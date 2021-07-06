Спортсменки из Ханты-Мансийска будут бороться за медали на Олимпиаде в Токио Фото: Городской информационный центр

Представить Югру и Россию, в Японию отправится 11 спортсменов, которые будут бороться за медали на Олимпиаде в Токио с 23 июля до 8 августа. В списке две спортсменки из Ханты-Мансийска: Анна Егорова и Анастасия Гуженкова. Девушки будут представлять Югру в плавании.

Анна Егорова в сборной команде России с 2017 года и является мастером спорта международного класса. Девушка выступает за ханты-мансийский спортклуб «Дружба». В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Анна, в составе смешанной эстафетной четвёрки Росси, на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем, завоевала бронзовую медаль. И на дистанции 800 метров вольным стилем югорчанка также стала бронзовым призером. А на дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

Вторая югорчанка, Анастасия Гуженкова свои успехи связывает с переездом в Ханты-Мансийск и переходом в команду Югры. Девушка также мастер спорта международного класса и является победительница чемпионата России в Казани в 2020 году. А кроме этого, Анастасия завоевывала награду на чемпионате Европы 2018 года.

Стоит отметить, что это первые международные соревнования, куда спортсмены из Ханты-Мансийского округа поедут в таком рекордном количестве.