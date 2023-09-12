В Сургуте водитель маршрутки избил подростка, сломав ему нос ударом головы. Фото: скриншот из видео/предоставлено КП

В Сургуте водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда. Случилось это 9 сентября на остановке общественного транспорта «42 микрорайон». «Комсомольская правда» связалась с мамой пострадавшего парня. Она рассказала, что ее сын с другом не смогли оплатить проезд в маршрутке. Из-за чего между ними и водителем произошел конфликт.

- Сын с другом пытались оплатить проезд, но оплатить не получалось, после чего водитель начал оскорблять и просил выйти из автобуса, что ребята и сделали. Спустя минуту водитель вышел, подошел к сыну и ударил его головой в лицо. Ребенок пытался оказать сопротивление, а в результате получил внутренний перелом правой лопатки и перелом костей носа, - рассказала мама.

Фото предоставлено КП

Почти весь день мама и сын провели в травматологии, сняли побои и написали заявление в полицию. Женщина рассказывает, что пока они находились у врача, туда же пришел водитель, но не для того, чтобы извиниться или поговорить, он решил также снять побои и заявить на подростка. Этот факт шокировал сургутянку.

- Я сначала не хотела доводить дело до уголовного наказания, даже готова была на разговор с ним, понимая, что в жизни может случиться всякое. Но он сам пришел снимать побои, и даже не подошел к нам поговорить, - поделилась мать подростка.

Мужчина попытался доказать, что он также получил травмы в драке, но по факту у него зафиксирована лишь шишка на лбу, которую он получил, когда бил головой парня. А вот у подростка сломан нос и лопатка. По словам матери, ему предстоит операция.

Фото предоставлено КП

- Он чувствует себя неплохо. Но впереди еще операция и лечение. Еще пойдем на консультацию к нейрохирургу, так как у сына кружится голова, возможно, он получил сотрясение, - рассказала югорчанка.

В распоряжение нашей редакции попало видео, на котором видно, как водитель маршрутного такси №12 заходит в остановочный павильон и наносит удар 16-летнему подростку. Завязывается нешуточная драка, во время которой мужчина с явной жестокостью избивает молодого человека. Вокруг было много людей и дерущихся разняли.

Фото предоставлено КП

- Не знаю, что было бы, если их не разняли. Сын пытался бороться с водителем, но тот буквально повалил его на землю, - говорит встревоженная мать подростка.

В этом инциденте сейчас разбираются следственные органы. На агрессивного водителя завели уголовное дело, доклад о проведенных первоначальных следственных мероприятиях предоставили в Центральный аппарат Следственного комитета России.

- Следственным отделом Сургута заведено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сургута, работающего водителем пассажирского автобуса. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 16-летнему подростку. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Кроме того, проверкой случившегося занимается прокуратура Сургута. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте ученик вечерней школы избил одноклассницу и ее 15-летнего друга.