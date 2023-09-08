В Сургуте ученик вечерней школы избил одноклассницу и ее 15-летнего друга

В Сургуте 19-летний ученик вечерней школы избил 16-летнюю одноклассницу и 15-летнего подростка. Фото: Вечерняя школа Сургут (МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1)

В Сургуте 19-летний учащийся вечерней школы напал на подростков, избив 16-летнюю девушку и 15-летнего парня. Мама пострадавшего подростка заявила о случившемся в полицию, а также рассказала о драке в соцсетях. Корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось узнать подробности инцидента.

Все случилось около 15 часов в вечерней школе 5 августа. Саид сначала избил свою одноклассницу, а когда он узнал, что у неё есть друг, начал требовать его номер телефона.

В Сургуте 19-летний ученик вечерней школы избил 16-летнюю одноклассницу и 15-летнего подростка. Фото: ЧП Сургут

- Камилла новенькая в классе, она общается с моим сыном в одной компании. Есть еще Вова - третий пострадавший в этой истории. Саид отобрал кепку у Камиллы, а когда она сняла кепку с его головы забрал у нее телефон. В момент ссоры он ударил девочку по лицу, а она в ответ пнула его, и тогда Саид начал ее бить - рассказывает Гузель.

По ее словам, в потасовку вмешался друг Камиллы - Вова, он попытался остановить агрессивного парня. Затем Саид начал отправлять голосовые сообщения с угрозами 15-летнему Максиму - сыну Гузели. Мальчик решил отправится на защиту друзей, так как Саид сказал ему, что "девушка умирает".

- Он не учится в вечерней школе, но отпросился у меня, чтобы помочь друзьям, а вернулся с побоями. Он пришел на встречу, не понимая что вообще происходит, Саид отвел его и начал наносить ему удары с кулака. Наутро Максиму стало плохо, и мы поехали в травмпункт. Там подтвердили сотрясение головного мозга и мы сразу же написали заявление в полицию - говорит мама пострадавшего подростка.

Директор вечерней школы не считает, что конфликт произошедший между учениками уже урегулирован. По ее мнению, это обычная ссора между подростками.

- Саид извинился перед Камиллой и они пожали друг другу руки. Девочка ходит на занятия, с ней все в порядке. Вопрос об отчислении Саида не решен. На территории учебного заведения никакой драки не было. Они поговорили в присутствии моего зама и классного руководителя и разошлись. Возможно, что-то случилось уже после, но я об этом не знаю - сказала директор вечерней школы в разговоре с нашим корреспондентом.

Но мама пострадавшего школьника не собирается оставлять случившееся безнаказанным и добивается наказания за проявленную к ее сыну жестокость. Она шокирована тем, что мама Саида вместо того, чтобы извиниться за поступок сына начала оскорблять в социальных сетях русский народ, но затем удалила сообщения с оскорблениями.

Ситуацией уже заинтересовались следственные органы, они начали процессуальную проверку. А глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

- По сообщению СМИ о неправомерных действиях учащегося вечерней школы в Сургуте организована процессуальная проверка. Выявлена публикация о том, что 19-летний учащийся вечерней школы в Сургуте нанес побои несовершеннолетней однокласснице, а также еще одному учащемуся. По данному сообщению организована процессуальная проверка. Действиям юноши будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Следком завел уголовное дело из-за разбойного нападения на школьника в Сургуте, когда толпа подростов угрожали школьнику, требуя его телефон.