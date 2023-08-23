Следком завел уголовное дело из-за разбойного нападения на школьника в Сургуте

В Сургуте толпа подростов угрожали школьнику, требуя телефон Фото: Татьяна Коркина

В Сети опубликовано видео, на котором неизвестные молодые люди угрожают подросткам похожим на пистолет предметом. В СМИ пишут, что это целая банда, промышляющая вымогательством телефонов и личных вещей у школьников. На видео действительно видно и слышно, что парни требуют телефон.

Ситуацией уже заинтересовались следователи, глава СКР, и прокуратура округа. И даже завели уголовное дело из-за разбойного нападения на подростка.

- По поручению Председателя СК России, следственным отделом по Сургуту возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия" - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Оказалось, что инцидент произошел еще 21 августа 2023 года. В ведомстве пояснили, что группа подростков в возрасте 17 лет, находясь на улице Геологической, потребовали от подростка телефон, но когда он отказался выполнить требования, подозреваемые достали предмет, похожий на пистолет и забрали гаджет насильно.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Сургута по поручению прокуратуры округа также организовала проверку, по результатам которой примет необходимые меры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре охотник перепутал 15-летнего школьника с гусем и выстрелил ему в голову.