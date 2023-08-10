В Югре охотник перепутал 15-летнего школьника с гусем и выстрелил ему в голову

Мальчика с травмами увезли на карете скорой. Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

Жуткая информация гуляет по телеграм-каналам и пабликам в соцстеях: в Югре охотник выстрелил в голову школьника, перепутав его с гусем. Случилось это вечером 8 августа, когда северянин отправился на охоту недалеко от деревни Кимкьясуй (Березовский район). В СМИ опубликована информация, что стрелявшим является 69-летний Василий Лыткин. Мужчина спустил лодку на реку и поплыл вверх по течению, а когда заметил плавающих у берега гусей, взял ружье 12 калибра и выстрелил. Правда, оказалось, что его жертвой стал не гусь, а 15-летний школьник.

Когда цель громко крикнула человеческим голосом, от испуга охотник бросил ружье в воду. Во время задержания он рассказал, что случайно нашел оружие на берегу реки. К счастью, мальчик остался жив, но находится в сургутской травмбольнице в тяжелом состоянии.

- Состояние несовершеннолетнего пациента стабильно тяжелое, но дышит он самостоятельно. Ему проведена нейрохирургическая операция. Сейчас подросток находится в реанимации под постоянным наблюдением. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, - прокомментировали «Комсомольской правде - Югра» в пресс-службе медучреждения.

В пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО подтвердили информацию и уточнили, что 69-летний житель Березовского района находился в лодке на реке Северная Сосьва. Он выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в направлении подростка, который купался в реке. Подросток получил проникающее ранение головы.

- Березовский межрайонный следственный отделом завел уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Тюменью отец-охотник случайно застрелил младшего сына, спутав его с косулей.