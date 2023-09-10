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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 15:45

В Югре следователи начали проверку после сообщения о драке несовершеннолетнего с водителем маршрутки

Инцидент произошел в минувшую субботу
Екатерина Коган
Конфликт произошел из-за неоплаченного проезда. Фото предоставлено Комсомольской правде

Конфликт произошел из-за неоплаченного проезда. Фото предоставлено Комсомольской правде

В Ханты-Мансийском автономном округе поездка на общественном транспорте закончилась потасовкой. Как рассказали корреспонденту «Комсомольская правда-Югра» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО, в ходе мониторинга СМИ, было выявлено сообщение о том, что в Сургуте водитель маршрутного такси нанес телесные повреждения 16-летнему парню.

Предварительно установлено, что 9 августа этого года водитель общественного транспорта поругался с несовершеннолетним из-за неоплаченного проезда. Конфликт перерос в драку. Молодой человек получил увечья. Сейчас следственный отдел города Сургута проводит доследственную проверку. После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.