Против водителя маршрутки, избившего подростка в Сургуте, завели уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

Против водителя автобуса, избившего подростка в Сургуте, заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, что 9 августа этого года водитель общественного транспорта поругался с несовершеннолетним из-за неоплаченного проезда. Все это произошло на остановке общественного транспорта «42 микрорайон», после словесного конфликта с 16-летним пассажиром мужчина вышел из автобуса и начал избивать его. В итоге подросток получил закрытый перелом носа.

Расследование уголовного дела продолжается.