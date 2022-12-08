После поножовщины в школе Нижневартовска уволили директора, замдиректора и учителя

Фото: школа №21 Нижневартовск

В школе №21 Нижневартовска, где случилась ссора между восьмиклассниками, закончившаяся поножовщиной, прошла проверка окружного департамента образования. После проверки департамент принял меры и наказал увольнением директора школы и его заместителя. Кроме того, уволили классного руководителя, чьи ученики стали участниками затяжного конфликта, который и привел к трагедии в школе.

- Проверка показала, что в школе были проблемы. Краеугольным камнем в конфликте стало молчание классного руководителя. Главный внештатный психолог Югры, который отработал с классом, выявил, что конфликт между ребятами был затяжным. Обострилась ситуация в ноябре. Об этом знали многие, в том числе и классный руководитель. Мальчик сигнализировал – был в подавленном состоянии. Его родители обращались за помощью в школу. Но классный руководитель попыталась их «как-то помирить», и посчитала свою работу выполненной. При этом она не подключила педагога-психолога и службу медиации, - прокомментировал результаты работы межведомственной комиссии руководитель департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

По словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Ирины Воликовской, в школе проводятся работы с детьми (в первую очередь с восьмиклассниками), педагогами и в целом анализируется система, которая была выстроена в школе. Более того, из-за этой ситуации подобные проверки проходят во всех школах Нижневартовска.

В соцсетях мнения по поводу принятых мер разделились. Многие не поддержали решение об увольнении директора Елены Левицкой, так как считают, что директор школы не обязана контролировать каждого. Другие, напротив, поддержали это решение, отметив, что это не первый раз, когда руководство школы закрывает глаза на конфликты между детьми.

Специалисты департамента вводят в школах Югры «кнопку быстрого реагирования» на буллинг. В ближайшие дни в ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей появится вкладка о буллинге, где можно будет сообщить о факте «травли» напрямую главному внештатному психологу ХМАО.

Глава регионального департамента образования и науки добавил, что не может на данный момент дать однозначный ответ на вопрос о том, можно ли считать буллинг причиной произошедшего, но в конфликте не участвовал весь класс, это были ссоры между двумя ребятами, а остальные дети просто молчали.

- Какие-то элементы «травли» были, как и серьезное психологическое давление. Несомненно, школьник, решившийся в итоге на преступление, находился в длительном негативном эмоциональном состоянии. Но ключевой причиной произошедшего мы считаем то, что не сработали взрослые, посчитав ситуацию несерьезной. Мы все видим, во что это вылилось в итоге - отметил Алексей Дренин.

Сейчас, по указанию Дренина, всем образовательным учреждениям Югры поставлена задача усилить мониторинг на предмет буллинга среди детей.

Напомним, конфликт между восьмиклассниками произошел в гардеробе. Один из учеников напал на другого с ножом и нанес ему несколько ран. Как выяснилось позже, нападавший подросток ранил и себя. Сейчас оба мальчика продолжают лечение в детской больнице Нижневартовска. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе медучреждения, пострадавший мальчик пришел в сознание, дышит самостоятельно. Нападавший подросток ребенок лежит в отделении травматологии, у него травма лучевой артерии, серьезное повреждение нерва. Его состояние удовлетворительное.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела против подростка, а также дела о халатности руководства школы.