На руководство школы в Нижневартовске, где произошла поножовщина, завели уголовное дело о халатности

Фото: Школа № 21 Нижневартовск

В Нижневартовске после кровавого инцидента в школе возбудили дело по статье о халатности. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре и следственном комитете Югры.

После криминальной разборки восьмиклассников в школе №21 Нижневартовска, которая произошла 6 декабря 2022 года около 8 часов возбуждено дело по ч.1 ст. 293 УК РФ "халатность". Напомним, во время ссоры между 14-летними подростками учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, подросток несколько раз ударил сверстника ножом. У нападавшего также ножевое ранение.

- По версии следствия, причиной, повлекшей развитие конфликта между подростками, могли быть недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников - сообщили в силовом ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова сказала, что происшествие 6 декабря школы Нижневартовска должно стать призывом к педагогам и родителям – действовать сообща в наилучших интересах каждого ребенка.

- Безопасность ребенка в школе обеспечивает образовательная организация. Данный вопрос находится в постоянной повестке Уполномоченного по правам ребенка в Югре, как при работе с поступившими обращениями родителей, так и при осуществлении помощи в организации судебной защиты о взыскании морального вреда - отметила детский омбудсмен.

Людмила Низамова выразила искреннее сочувствие семьям обоих мальчиков, как пострадавшего, так и причинителя вреда, поскольку события трагичны для обоих детей.

На сегодняшний день, двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один ребенок в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. А состояние второго ребёнка оценивается как средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь в полном объеме.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в отношении 14-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью".