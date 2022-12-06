В правительстве Югры уточнили информацию по числу погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске

Фото: глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко

В правительстве Югры уточнили информацию по числу погибших при частичном обрушении дома по ул. Мира, 6А в Нижневартовске.

Как сообщает главный пресс-центр региона, ссылаясь на департамент общественных, внешних связей и молодежной политики, следственный комитет и управление МЧС, официально признаны погибшими пять человек.

- По данным на 13:00 6 декабря 2022 года официально признаны погибшими пять человек. Личности четырех из них уже установлены. В настоящий момент проходит процедура опознания еще одного человека, извлеченного сегодня спасателями, - прокомментировали в пресс-центре.

На данный момент три человека по-прежнему считаются пропавшими без вести: они могут находиться под завалами или отсутствовали дома в момент трагедии. Их поиски продолжаются.

Напоминаем, что взрыв бытового газа в многоэтажке по ул. Мира, 6А в Нижневартовске произошел минувшим вечером, 4 декабря, в следствие чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. На место ЧП сразу же выехал глава города Дмитрий Кощенко, а затем прибыла и губернатор Наталья Комарова в сопровождении главы МЧС России Александра Куренкова.

Он поблагодарил всех пожарных и спасателей, участвующих в ликвидации последствий взрыва, а также провел совещание с экстренными службами города и региона. По итогу заседания замглавы МЧС России Анатолий Супруновский внес предложение по проведению внеплановых проверок газонаполнительных станций.

На данный момент городские и региональные власти продолжают оказывать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. По любым вопросам, связанным с трагедией, вартовчане могут обратиться на горячую линию: 8 (3466) 24-25-80.

Кроме того, родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от степени тяжести травм).