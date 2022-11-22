Изнасилованную в Нижневартовске собаку решила забрать семья из Уфы

Фото: Лапка добра

Появились хорошие новости! Огласка истории и рассказ о судьбе изнасилованной в Нижневартовске собаки тронуло сердце семьи из Уфы.

– Они увидели историю Шейлы в социальных сетях, но они не сразу поняли, что собака находится в Нижневартовске. Однако, когда они узнали местоположение пса, все равно сказали, что хотят забрать ее себе, – рассказала «КП-Югра» волонтер, которая заботится о собаке.

Глядя в эти печальные глаза, у самих наворачиваются слезы. Фото: Лапка добра

Но говорить о транспортировке и «пристрое» четвероногого пока рано. Во-первых, куратор должна познакомиться лично с будущими хозяевами Шейлы и посмотреть условия содержания. Во-вторых, необходимо привести здоровье пса в порядок и решить вопрос с протезированием лап, к тому же с ними пока возникли сложности.

Вот так выглядела Шейла после ампутации лап. Фото: Лапка добра

Тем не менее, неравнодушным к судьбе измученной собаке по-прежнему неспокойно. Волонтеры и добровольцы боятся, что будут новые жертвы и настроены искать живодера самостоятельно.

– Мы просто ничего не знаем! Вроде как на место происшествия приезжали криминалисты, опросили девочку, которая видела человека, который кормил собак. Составили фоторобот и все на этом! Скажу больше, многие по сей день предполагаемого преступника видят в магазинах, – комментирует волонтер.

По словам добровольцев, тянуть дальше некуда. На место происшествия периодически приезжают девочки-волонтеры, исследуют место и выжидают преступника.

– Мы это так не оставим. Но и страшно то, что именно в Нижневартовске это не первый случай. В предыдущие разы многие живодеры не понесли никаких наказаний. А мы же уверены, что в этом доме было не только убийство белой собаки и насилие Шейлы. 100% были другие жертвы, – продолжает рассказал волонтер.

Историей Шейлы заинтересовалась семья из Уфы. Фото: Лапка добра

Сейчас активисты и волонтеры активно набирают добровольцев для прочесывания территории, где могут быть следы присутствия преступника и его преступлений.

– Прочесать территорию нужно одновременно, поэтому требуется как можно больше людей. У нас четкое понимание, где он может быть. К сожалению, надежды на то, что сотрудники МВД будут выполнять свою работу качественно, совершенно не осталось. Мы должны найти доказательства сами, – уточнили волонтеры.

Ситуацию, по словам волонтеров, осложнило то, что ветнадзор Югры отказались фиксировать факт насилия Шейлы, из-за этого могут быть проблемы с уголовным наказанием. Все настолько покрыто «мраком», что добровольцам приходится собирать информацию «по кусочкам» и заниматься поисками и расследованием самостоятельно.

– Нам удалось пообщаться с человеком, который работает в коммунальной службе. Он сначала нас убеждал, что полиция в курсе, где труп. А потом резко «переоделся» и сказал «ищите, он где-то там. Может найдете». Вывод напрашивается один — труп похитили, чтобы не дать делу ход. Чтобы мы не забрали собаку на экспертизу, – говорит волонтер.

Напомним, об измученной собаке стало известно в начале ноября. Животное было настолько измучено, что ей пришлось ампутировать гноившиеся лапы.