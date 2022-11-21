«Скорее всего, протезы поставить не смогут»: полноценная жизнь изнасилованной собаки из Нижневартовска вновь под вопросом

Фото: Лапка добра

История истерзанной живодером собаки из Нижневартовска продолжается. Недавно четвероногому провели серьезную операцию по ампутации передних лап. На такие меры пришлось идти из-за состояния конечностей и заражения крови. Затем волонтеры планировали Шейлу вести на протезирование, но, вероятно, сделать этого не получится.

– Врачи удалили слишком большое количество кости и ткани. Из-за этого протезы поставить, скорее всего, будет невозможно. Их просто не на что цеплять. Придется прибегнуть к другому методу – сделать коляску, – говорит волонтер.

Сейчас же у собаки относительно все хорошо. Самое страшное, по словам волонтеров, позади.

– К Шейле ходят каждый день по графику. Одна она не бывает, разве что ночью, когда все спят. Она у нас очень умная, все понимает. Мы с ней разговариваем, но только о хорошем и веселом. У нее есть специальный пояс, чтобы можно было с ней ходить гулять. А парни сделали качели, чтобы она могла стоять. Также делаем Шейле массаж, – комментирует волонтер.

Единственное, что на сегодняшний день сильно беспокоит неравнодушных к судьбе собаки людей – бездействие правоохранительных органов.

– Полиция ничего не делает. Нам даже непонятно, занимаются они этим вопросом или нет. Девочки решили уже сами найти преступника, – подытожила зооволонтер.

Напомним, вопиющий случай произошел еще в начале ноября. Происшествие вызвало резонанс не только у жителей Югры, но и других регионов. Однако ветеринарные службы Ханты-Мансийского автономного округа отказались фиксировать факт насилия четвероногого, а полиция по-прежнему не установила личность живодера.