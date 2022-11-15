В Нижневартовске во время занятия в бассейне чуть не утонул подросток

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске чуть не утонул юный пловец. Это случилось во время тренировки в бассейне СОК Олимпия. Ребенок госпитализирован в ОКДБ Нижневартовска.

Как выяснилось, 14-летний парень на занятии остался без внимания тренера и начал тонуть. Школьника успели вытащить из воды, оказали первую помощь и госпитализировали, поэтому он остался жив. Делом заинтересовался следственный комитет и возбудил дело из-за оказания небезопасных услуг.

- По версии следствия, 14 ноября 2022 года около 10 часов во время проведения занятия в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса города Нижневартовска, старший тренер по плаванию не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности, в результате чего 14-летний воспитанник, оказавшись вне поля зрения тренера, ушел под воду - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

"Комсомольская правда-Югра" связалась с представителем медучреждения в котором сейчас находится ребенок и выяснила, что какое-то время подросток находился в коме, но медикам удалось стабилизировать его состояние.

- Мальчик госпитализирован в ОКДБ Нижневартовска. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Из комы ребенок вышел, находится в сознании и дышит самостоятельно - уточнили в медучреждении.

Напомним, ранее мы писали о том, как ученик Сургутской школы чуть не утонул во время урока в бассейне. Учителя, которые должны были следить за безопасностью урока не обеспечили её, а оставили учеников 3 класса без присмотра, хотя были обязаны осуществлять постоянный контроль за поведением и местонахождением детей и предупреждать опасные ситуации. В результате ребенок, находясь в бассейне, захлебнулся и был госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, где в последующем скончался.

Кстати, в Сургутской школе, где произошло ЧП в бассейне, уволилась директор, а за последние несколько лет в образовательном учреждении несколько раз происходили различные инциденты.