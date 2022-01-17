В Югре вынесли приговор двум физрукам после гибели ребенка в бассейне Фото: МБОУ средняя школа № 31 г. Сургут

В Сургуте состоялся суд и вынес приговор двум учителям физкультуры, их признали виновными по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, в бассейне одной из школ Сургута 3 февраля 2021, во время занятий по плаванию утонул ребенок. Учителя, которые должны были следить за безопасностью урока не обеспечили её, а оставили учеников 3 класса без присмотра, хотя были обязаны осуществлять постоянный контроль за поведением и местонахождением детей и предупреждать опасные ситуации. В результате ребенок, находясь в бассейне, захлебнулся и был госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, где в последующем скончался.

- Суд назначил одному из мужчин наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, а другому в виде ограничения свободы сроком на два года и два месяца - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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