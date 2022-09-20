Дело Раи Мамедовой из Сургута передано в городской суд Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против Раи Мамедовой, которую обвиняют в оскорблении русских. Дело передали в суд, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется по п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности" - отметили в ведомстве.

Напомним, скандал в Сургуте разгорелся в июне текущего года. Рая Мамедова, угрожала соседу расправой из-за замечания в адрес её детей. Во время общения в домовом чате одной из соцсетей женщина публично оскорбила оппонента и русский народ, акцентируя внимание на их этническую принадлежность.

- Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном, также следователями собраны иные доказательства ее виновности и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - добавили в следственном комитете.

История вызвала резонанс еще и поведением мужа скандалистки. Оказалось, что мужа Раисы осудили за распространение экстремистской символики, и пока супруга находится под следствием, ее мужа, Самира Мамедова, депортировали из страны.