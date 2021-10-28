«Народный участковый» ХМАО – Югры: «Это большое счастье – иметь народное признание»

Василий считает, что находится на своем месте Фото: Василий Криворучко

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре подошел к концу Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2021». В голосовании за звание лучшего участкового округа победил капитан полиции Василий Криворучко, который набрал более трех тысяч голосов! Полицейский служит в отделении УМВД России по городу Нижневартовску. В этом городе Василий родился и вырос, а потому не променяет его ни на какой другой, как и свою любимую работу. О том, как участковый пришел к своей профессии, и что интересного он находит в работе полицейского, Василий Криворучко рассказал «Комсомольской правде-Югре».

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Задумываться о работе в полиции Василий стал еще в школе, там он учился в специальном правоохранительном классе, да и многие одноклассники были увлечены этой идеей. Так и получилось, что после выпуска ребята поступили в Тюменский юридический институт МВД России. После Василия перевели в Уральский юридический институт МВД России. После успешного окончания обучения Василий не захотел оставаться в большом городе, родной Нижневартовск был роднее.

Василий считает, что находится на своем месте Фото: Василий Криворучко

- Не захотел оставаться в большом городе. В Нижневартовске у меня семья, друзья, родственники. Я здесь родился и вырос. Не хотел менять родной и любимый город, - рассказал Василий.

КАРЬЕРА И ЛЮБИМАЯ РАБОТА

По приезде в Нижневартовск Василия определили в отдел полиции №3 на должность участкового уполномоченного, где он работает с 2014 года по настоящее время. Там нижневартовец быстро освоился и по-настоящему влюбился в свое дело. Рабочий день Василия начинается с общего совещания, где ставятся цели и задачи. Основная работа, конечно, это работа с населением, но нередко приходится уделять время и ведению документации. По словам Василия, работа полицейским престижна, к тому же сопровождается достойной оплатой труда и возможностью карьерного роста. Но самое главное, по словам участкового, это призвание помогать людям.

- Работа разносторонняя, интересная, охватывает все население, независимо оттого, к какому социальному статусу человек принадлежит. Мне нравится общаться с людьми. В нашей работе это один из главных моментов, который позволяет установить тесную связь между полицией и гражданами, что очень важно для решения проблем и вопросов, - говорит полицейский.

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ

К счастью, за всю семилетнюю карьеру Василий не получил ни одного ранения, и критически серьезных случаев он припомнить не может. Со слов участкового, он всегда старается не допустить до насилия, старается решить конфликт при помощи разговора. Однако забавных случаев удалось вспомнить много. Один из них особенно врезался в память участковому.

- Помню, один мужчина ежедневно звонил в отделение и говорил, что у него в квартире поселились злые духи. Мы, конечно, не могли не принять меры. Пришли к нему домой, провели беседу, успокоили его и убедили, что никаких злых духов в квартире нет. Житель успокоился и больше не звонил, - рассказал участковый.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

О конкурсе полицейский узнал случайно. Это была идея руководства, которую Василий поддержал, хоть и испытывал некоторое волнение. За конкурсом он следил каждый день, отсматривал количество голосов. Интересно, но сам Василий отдал свой голос за бывшего однокурсника из города Пыть-Яху Джанбулата Акмурадова, который занял в конкурсе второе место.

- Для меня было честью, что кандидатуру на конкурс выдвинули именно мою. Подбадривало и чувство состязательности, как в спорте. Однако до последнего не думал, что смогу занять первое место. Это была приятная неожиданность, - признается Василий.

ПОДДЕРЖКА

Василия поддерживали все: от родственников до местных жителей. Они писали в социальных сетях, звонили, желали удачи и победы. По словам Василия, победой он обязан исключительно народу. Да и своей главной наградой участковый считает общественное признание народа.

- Самое главное – это понимание, что ты как сотрудник состоялся, что ты признан народом, который каждый день доверяет тебе решение своих проблем, - делится полицейский.

СЕМЬЯ И ХОББИ

Пока что капитан полиции без детей и не женат, однако в будущем планирует создать крепкую семью. На вопрос о хобби, Василий отвечает, что уже и не помнит, когда у него было свободное время для своих увлечений. Участковый любит спорт, даже является кандидатом в мастера спорта по боевому самбо.

Спортом Василий увлекается с самого детства Фото: Василий Криворучко

Раньше ездили на ведомственные соревнования по самбо и дзюдо, мы соревновались между подразделениями, лучших отправляли на окружные выступления. Но сейчас из-за пандемии никуда не ездим, грустно, что вот уже два года такая эпидемиологическая ситуация. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, - заключает спортсмен.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Василию Криворучко на данный момент 30 лет, он родился в Нижневартовске, где и продолжает вести свою службу в УМВД России по городу Нижневартовску. Полицейский служит в должности участкового 7 лет, за это время он зарекомендовал себя как ответственный сотрудник. Это отмечают его коллеги и жители обслуживаемого участка.

Участковый - кандидат в мастера спорта по самбо Фото: Василий Криворучко

- Это грамотный сотрудник, который правильно применяет полученные знания на практике. Он помогает как жителям, так и своим коллегам, всегда котов поддержать и дать совет. Не считается с личным временем, в любую минуту готов прийти на помощь. Отзывчивый, трудолюбивый и целеустремленный, не стоит на месте, продолжает изучать законодательство со всеми его изменениями, стремится к развитию и достижению высоких целей, - так охарактеризовал участкового его руководитель, начальника полиции по охране общественного порядка Сергей Григорьев.

ВАЖНО

Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» - 2021 завершился 16 октября. Пользователи Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях голосовали за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России по ХМАО-Югре. В финал конкура вышли Джанбулат Акмурадов (2501 голосов, г. Пыть-Яху), Александр Быстрыгин (1056 голосов, г. Сургут) и Василий Криворучко, который одержал поеду, собрав 3258 голосов. Василий представит Югру на заключительном этапе, который пройдёт на официальном интернет-сайте МВД России с 1 по 10 ноября.

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