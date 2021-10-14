В Сургуте полицейский приехал на семейный скандал и нашел в квартире килограмм наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

В Сургуте женщина позвонила в полицию и рассказала о том, что у неё конфликт с сожителем. На место выехал участковый и застал в квартире одну женщину, которая вела себя неадекватно и путалась в показаниях. При этом в квартире на полу полицейский увидел пакеты с неизвестным веществом светлого цвета и свертки.

Участковый вызвал на место следственно-оперативную группу и сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков, так как женщина вела себя странно, её направили на медосвидетельствование.

В пакетах и свертках оказались мефедрон, метадон, кокаин, а также альфа-PVP – синтетическое вещество, оказывающее негативное воздействие на центральную нервную систему. Общий вес превысил 1 килограмм. Как оказалось, подозреваемая жительница Москвы, а в Сургут она приехала в конце августа, чтобы сбывать наркотики. Она жила в съемной квартире, где и хранила запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело.