«Нельзя в такой работе быть безразличным»: полицейский из Мегиона прошел в финал конкурса «Народный участковый»

Участковый Павел Лабецкий.

В МВД России 1 ноября стартовал финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомольской правдой». Голосование продлится до 10 ноября. Победителем регионального этапа в ХМАО стал старший лейтенант полиции Павел Лабецкий.

Павел Петрович служит в должности участкового в городе Мегионе три года и за это время он успел показать себя, как настоящий профессионал своего дела. Участковый неоднократно был награжден благодарностями и почетными грамотами от УМВД.

- Почему вы выбрали именно эту профессию?

- У меня изначально была предрасположенность к этой сфере: либо военный, либо сотрудник полиции. В моей семье есть родственники в погонах, вот например моя родная тетя являлась начальником миграционной службы. Она всегда была для меня авторитетом. Также я посещал военно-патриотический клуб со спортивной направленностью. В моей жизни уже в подростковом возрасте была форма, дисциплина и все в этом роде.

Участковый уполномоченный поделился, что навыки, приобретенные на спортивных занятиях, помогают ему в жизни до сих пор. По его словам, когда он поступал, было лишь одно направление, связанное со службой участкового уполномоченного. Таким образом все и сложилось.

- Когда я учился в институте, мы сдавали психологический тест. В нем был вопрос: «Если бы не полиция, то кем бы вы хотели стать?». Я написал, что я бы стал военным. А в следующем вопросе спрашивалось, почему вы всё-таки выбрали работу в полиции. Я ответил, что, работая в органах, могу непосредственно помогать людям. Военные защищают от внешней угрозы, а полицейские борются с преступностью внутри страны, работая с гражданами,- подчеркнул Павел Петрович.

- Сколько жителей, квартир или домов числится завами?

- В среднем у меня свыше трех тысяч человек.

-Участковый отчитывается о проделанной работе перед населением? Если да, то каким образом?

- Конечно. В средствах массовой информации жителей уведомляют о том, что будет проходить отчет перед населением. Такие отчеты проходят на своем участке: для этого выбирается большое помещение, например, школа. На собраниях люди любят задавать вопросы о каких-либо правилах поведения, часто интересуются законами о тишине. В глазах участковых они видят первоисточник, поэтому задают нам такие вопросы.

Павел Лабецкий участвует в конкурсе "Народный участковый". Фото: администрация Мегиона

- За столько лет службы испытываете ли вы страх перед вызовами? Или на такой работе чувства атрофируются?

- Если честно, как такового страха нет. Бывает так, что происходит что-то новое, и ты не знаешь, какое решение будет правильным. Но есть старшие наставники, которым можно всегда быстро позвонить, проконсультироваться и принять правильное решение. Когда происходят рядовые ситуации, в голове уже есть четкий алгоритм, благодаря опыту. Мне кажется, если ты участковый, то психологически ты уже готов к любым ситуациям и рискам.

- Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать хорошим участковым?

- Нужно уметь слушать людей. Люди все разные, у всех свои проблемы. Обязательно нужно быть готовым оказать помощь. Нельзя в такой работе быть безразличным, ведь зачастую в полицию идут те, чьи права были нарушены или произошло какое-то горе.

- Какая у вас была реакция, когда вы узнали, что будете представлять Югру на конкурсе?

- Когда я узнал, я был счастлив. Меня поддержало такое количество граждан, родственников и конечно же коллектив. В этом конкурсе мало что зависит от меня самого. Мы ведь не соревнуемся в физической подготовке или огневой стрельбе. Этот конкурс показывает доверие людей, и это очень радует.

- Какое самое главное достижение для вас, за годы службы?

- У меня родился сын. А вот что касается службы, то в срок получил старшего лейтенанта. С 1 августа являюсь старшим участковым. Это все говорит о том, что на участке все хорошо, ведется профилактика. Если есть доверие от людей, то и результат хороший.

До 10 ноября каждый человек может проголосовать в интернете с помощью своих аккаунтов в социальных сетях за лучшего участкового на портале издательского дома «Комсомольская правда».

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