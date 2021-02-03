В Югре экстренно сел самолет: пассажиру понадобилась медпомощь

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» летел из Владивостока в Москву, но экстренно сел в Нижневартовске Фото: Ирина Ромашкина

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» летел из Владивостока в Москву, однако длительный перелет резко прервали. По каким-то причинам SU1701 свернул с трассы и сел в Нижневартовске.

Этот факт зафиксировал сервис отслеживания полетов www.flightradar24.com. На карте самолет делает резкий поворот в небе, садится в ХМАО.

Сервис отслеживания самолетов зафиксировал отклонение от курса авиалайнера "Аэрофлота". Скриншот с сайта www.flightradar24.com

Как сообщили «Комсомольской правде» в справочной аэропорта Нижневартовска, причиной вынужденной посадки воздушного судна стала не техническая поломка, а медицинская необходимость.

– Там просто человеку стало плохо, самолет сел к нам на запасной аэродром. Сейчас они уже улетают, – пояснили в аэропорту.

Пассажиру предоставили скорую медицинскую помощь, однако какую именно, в аэропорту не знают. Департамент здравоохранения Югры комментировать ситуацию отказался, сославшись на закон о соблюдении врачебной тайны (ст.13 ФЗ 323).

Напомним, всего три месяца назад подобная ситуация случалась из-за технической неисправности самолета. А ранее, в октябре 2020 года, рейс 295, следовавший из Москвы в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске: экипаж авиакомпании «ЮТэйр» принял решение посадить самолет, чтобы спасти жизнь пассажирке воздушного судна.

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